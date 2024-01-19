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Финансовый аналитик рассказал, каким будет курс доллара в ближайшую неделю

Аналитик Антонов: курс доллара на следующей неделе составит 87-91 рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

На следующей неделе курс доллара будет варьироваться в диапазоне от 87,45 до 91,8 рубля. Такой прогноз в беседе с RT озвучил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Если рост котировок продолжится, то с приближением пика налоговых выплат коридор сузится до 88—90,5 рубля, евро — 94,8—98,3 рубля», — добавил Антонов.

Он напомнил об основных факторах, поддерживающих сегодня рубль, – это обязательство российских экспортеров продавать валютную выручку, а также «валютные интервенции» Центробанка.

На 29 января аналитик спрогнозировал пик уплаты крупных налоговых платежей. По этой причине в ближайшее время продажа валюты увеличится, а рубль – укрепится, заключил эксперт.

Напомним, сегодня утром курс рубля снижался о отношению к доллару и евро. Доллар торговался по 89,45 рубля, евро – 97,43 рубля. По данным на 11:40 мск курс доллара на Мосбирже составляет 88,7 рубля, евро – 96,5 рубля.

В ЦБ ранее назвали причины, по которым в декабре падал курс рубля.

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