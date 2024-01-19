В Минюсте Украины рассказали о низком спросе на VIP-камеры в СИЗО страны

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что услуга онлайн-бронирования камер с повышенным уровнем комфорта в СИЗО не пользуется спросом. Ее слова передает агентство «Укринформ».

Высоцкая рассказала, что проект по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах на платной основе позволяет тем, кто ждет обвинительного или оправдательного приговора, проживать месяцы или годы в комфорте. За три года существования этой возможности в бюджет было привлечено около 25 млн гривен (около $660 тыс.). В рамках проекта финансируется ремонт камер общего содержания и переустройство следственных изоляторов.

По словам замминистра, низкий спрос на бронирование переоборудованных камер обусловлен тем, что никто не планирует оказаться в следственном изоляторе, и это нормально.

«Мы сделали это для удобства для родственников, для адвокатов», — отметила она, уточнив, что услуга бронирования бесплатна.

По словам Высоцкой, в обустроенных камерах есть рабочий стол и доступ к интернету, который ограничивается в основном сайтами органов и призван помочь эффективно подготовиться к судебному процессу. Кроме того, в камере предусмотрены коммунальные услуги: тепло, вода, душевая кабина, питание и медицинское обеспечение.

18 января Высоцкая заявила, что министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным присоединяться к рядам вооруженных сил страны.

До этого около 150 украинских солдат арестовали в подконтрольном Киеву городе Херсоне за отказ переправляться в Крынки на левом берегу Днепра.

Ранее стало известно о страхе украинцев из-за возможного снижения мобилизационного возраста.