Стало известно, сколько россиян превратили хобби в работу

Более половины — 52% — опрошенных россиян сделали хобби работой. Это следует из опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Мужчины на 7% чаще женщин делают хобби способом заработка. Интересно, что хобби может перерасти во что-то больше в равной степени как у молодых россиян (23% респондентов в возрасте 18-24 лет заявили о такой практике), так и у взрослых (23% ответивших среди 55+).

Среди тех, у кого работа родилась из хобби, чаще всего люди увлекались программированием и стали разработчиками, инженерами программного обеспечения — 20% опрошенных. Следом идут механики и техники (18%), а также дизайнеры и иллюстраторы (11%). Среди увлекавшихся литературой и сделавших ее способом зарабатывать оказалось 6% респондентов. 20% указали другие варианты ответов и среди наиболее часто встречавшихся — HR-сфера, иностранные языки, музыка, психология.

При этом две трети опрошенных заявили, что превратить хобби в работу им было не сложно. А вот 33% столкнулись с проблемами и основными были недостаток опыта (68%) и отсутствие профессионального образования (41%). Еще 37% заявили, что не подходили работодателям по профессиональным критериям. 26% не решились продолжать карьеру, потому что у профессии оказалась низкая зарплата.

При этом каждый третий (31%) опрошенный заявил, что в целом доволен доходом, который он получает сейчас от хобби-работы. 69% ответили негативно и заявили, что ждут от хобби, которое стало работой большего заработка. Причем чаще всего довольны своей зарплатой работники сферы строительства (48%), ИТ-специалисты (39%), финансисты и бухгалтеры (38%), а также производственники (37%).

Хобби принесло некоторым участникам опроса серьезный карьерный рост. Так, 9% стали владельцами собственного бизнеса, 8% стали топ-менеджерами (директорами подразделений или департаментов), еще 16% теперь благодаря хобби являются руководителями отделов или менеджерами проектов, а 45% являются специалистами своих направлений на работе.

Исследование также выявило, что в 67% случаев люди, связавшие свою жизнь с хобби и сделавшие его заработком в целом довольны своим выбором. Из них 39% удовлетворены полностью своим решением, еще 27% в общем довольны, но ожидают от своей карьеры большего. А 23% пока не успели добиться того, чего хотели. 8% планируют перейти в другую профессию, не связанную с хобби.

Опрос проводился с 21 декабря 2023 по 8 января 2024 среди 1427 российских соискателей.

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