В Сбере рассказали о предотвращенных киберпреступлениях

В 2023 году Сбер не допустил хищения почти 300 млрд рублей средств клиентов. Об этом заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым.

По его словам, в прошлом году эффективность систем банка по борьбе с мошенниками (антифрод) достигла 99,6%, что является лучшим показателем среди такого рода систем в мире.

«При этом мы поставили себе еще более амбициозную цель – достичь уровня 99,9%», — добавил Кузнецов.

Согласно данным финансового отчета банка, в 2023 году Сбер заработал рекордную чистую прибыль в размере почти 1,5 трлн рублей в 2023 году (в 5 раз больше, чем в 2022 году). Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отмечал, что прошлый год стал знаковым для финансовой организации. Он рассказал, что фокус на построении человекоцентричной модели при помощи искусственного интеллекта будет основой для долгосрочной устойчивости бизнеса и создания стоимости для акционеров банка.

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