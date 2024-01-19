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Курс доллара поднялся до 89,45 рубля

Мосбиржа: курс доллара в начале торгов вырос до 89,45 рубля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс рубля в начале торгов на Московской биржи снижается по отношению к доллару, юаню и евро.

В настоящее время курс американской валюты растет до 89,45 рубля, китайской — до 12,31 рубля, а европейской — до 97,43 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:05 мск растет на 40 копеек, до 89,45 рубля, евро — на 81 копейку, до 97,43 рубля, а юаня — на 4 копейки, до 12,31 рубля.

В декабре рубль значительно ослаб. Причин этому было несколько: выкуп активов у нерезидентов, сезонный спрос на валюту и низкие цены на нефть. Падению курса рубля также способствовала экспирация фьючерсных контрактов.

17 января ЦБ раскрыл, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры за декабрь 2023 года. Сами россияне в прошлом месяце купили валюты на рекордные 179 млрд рублей. Практически весь этот объем пришелся на доллары и евро.

До этого первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Газете.Ru» о самых простых способах защитить деньги от инфляции.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.

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