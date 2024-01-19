Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайские банки прекратили проводить с Россией платежи в долларах

«Известия»: многие банки КНР прекратили проводить с Россией платежи в долларах

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

После ужесточения антироссийских санкций со стороны США в декабре 2023 года многие китайские банки прекратили проводить любые платежи в долларах с Российской Федерацией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников платежного рынка, в том числе члена генерального совета «Деловой России», гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

По словам одного из источников, новые ограничения связаны с опасением банков КНР из-за возможного введения вторичных санкций. Дело в том, что все платежи в долларах осуществляются через корреспондентские счета, открытые в американских банках, независимо от страны получателя и отправителя, поэтому они легко отслеживаются.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев также подтвердил изданию, что многие китайские банки перестали принимать оплату в долларах от российских компаний в декабре прошлого года.

При этом кредитные организации КНР по-прежнему заинтересованы в расчетах в национальных валютах. Сейчас платежи в рублях и юанях проходят в обычном формате, заявили источники «Известий».

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что государственные банки КНР начали ужесточать ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами