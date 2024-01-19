Китайские банки прекратили проводить с Россией платежи в долларах

После ужесточения антироссийских санкций со стороны США в декабре 2023 года многие китайские банки прекратили проводить любые платежи в долларах с Российской Федерацией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников платежного рынка, в том числе члена генерального совета «Деловой России», гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

По словам одного из источников, новые ограничения связаны с опасением банков КНР из-за возможного введения вторичных санкций. Дело в том, что все платежи в долларах осуществляются через корреспондентские счета, открытые в американских банках, независимо от страны получателя и отправителя, поэтому они легко отслеживаются.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев также подтвердил изданию, что многие китайские банки перестали принимать оплату в долларах от российских компаний в декабре прошлого года.

При этом кредитные организации КНР по-прежнему заинтересованы в расчетах в национальных валютах. Сейчас платежи в рублях и юанях проходят в обычном формате, заявили источники «Известий».

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что государственные банки КНР начали ужесточать ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.