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Тенденции в экономике России объяснили на примере «Слова пацана»

Декан МГУ Аузан связал ситуацию в экономике России с сюжетом «Слова пацана»

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ivanfilippovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярность сериала «Слово пацана» связана с тем, что его сюжет во многом перекликается с тенденциями в современной России, в том числе в экономике страны. С таким мнением в интервью РБК выступил декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан.

По словам экономиста, он успел посмотреть лишь одну серию. Однако заверил, что картина сразу показалась ему крайне адекватной.

Он уточнил, что в сюжете сериала, как и в России наблюдается сильная поляризация — люди делятся на своих и чужих. При этом в качестве средства защиты личных интересов используется сила, констатировал Аузан.

По его словам культ силы, показанный в сериале, можно сравнить и с пацанством, где есть разделение на два лагеря. В экономике такое разделение также имеет место быть.

Аузан уточнил, что речь идет о «бондинге» (от англ. bonding — установление связи с кем-либо на основе общих чувств, интересов или опыта). В результате образуется закрытый социальный капитал «для войны своих против чужих».

«Своим все, а чужих не пускают. Ни во двор, ни в технологию, ни на рынок. А в связи с тем, что это есть ощущение в стране и есть процесс, я думаю, на это легло вот это, сказал бы, историческое воспоминание», — заключил экономист.

Ранее Аузан рассказал, что поможет России стать лидером глобализации.

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