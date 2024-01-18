Поставки по Северному морскому пути будут рекордными следующие несколько лет

Объем поставок по Северному морскому пути (СМП) будет оставаться рекордно высоким следующие несколько лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на спецпредставителя корпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимира Панова.

«Каждый год мы будем видеть исторический рекорд по всему пути. Соответственно, 2024 год тоже будет рекордным», — заявил спикер.

Объем грузоперевозок по Севморпути по результатам 2023 года превысил плановый показатель более чем на 250 тыс. тонн и достиг рекордных 36,254 млн тонн.

Добиться таких высоких показателей удалось благодаря партнерам госкорпорации, которые перенаправили свои грузы на Восток. В первую очередь речь идет о «Новатэке», «Газпром нефти», «Лукойле» и «Норникеле».

Число транзитных рейсов по СМП за год увеличилось с 47 до 80. Кроме того, было выдано на 250 разрешений на плавание больше, чем годом ранее.

До этого сообщалось, что Китай и Азия заинтересованы в использовании Севморпути.

Ранее Индия выразила желание сотрудничать с РФ по СМП.