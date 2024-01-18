Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поставки по Северному морскому пути будут рекордными следующие несколько лет

Объемы грузоперевозок по Севморпути будут ставить рекорды ежегодно

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Объем поставок по Северному морскому пути (СМП) будет оставаться рекордно высоким следующие несколько лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на спецпредставителя корпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимира Панова.

«Каждый год мы будем видеть исторический рекорд по всему пути. Соответственно, 2024 год тоже будет рекордным», — заявил спикер.

Объем грузоперевозок по Севморпути по результатам 2023 года превысил плановый показатель более чем на 250 тыс. тонн и достиг рекордных 36,254 млн тонн.

Добиться таких высоких показателей удалось благодаря партнерам госкорпорации, которые перенаправили свои грузы на Восток. В первую очередь речь идет о «Новатэке», «Газпром нефти», «Лукойле» и «Норникеле».

Число транзитных рейсов по СМП за год увеличилось с 47 до 80. Кроме того, было выдано на 250 разрешений на плавание больше, чем годом ранее.

До этого сообщалось, что Китай и Азия заинтересованы в использовании Севморпути.

Ранее Индия выразила желание сотрудничать с РФ по СМП.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами