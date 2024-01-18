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В «Руспродсоюзе» не ждут снижения цен на яйца

«Руспродсоюз»: импорт яиц не окажет влияния на российский рынок

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Импортные поставки яиц не окажут существенного влияния на цены этого продукта в России — объемы невелики, а стоимость вряд ли будет ниже, чем у отечественных производителей. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

По его словам, импорт может дать лишь небольшое дополнительное предложение, но не улучшит продбезопасность и инвестпривлекательность отрасли. С учетом логистики цены иностранных поставщиков вряд ли будут ниже российских даже при нулевой пошлине, считает эксперт.

С начала 2024 года в Россию уже поступили первые партии яиц из Азербайджана и Турции общим объемом около 3,3 млн штук. Это составляет лишь 0,1% от объема производства в РФ за ноябрь 2023 года.

Ранее Минсельхоз прогнозировал стабилизацию цен на яйца в России после отмены пошлины на импорт. С начала года действительно было отмечено небольшое снижение стоимости — на 0,2% за неделю по данным Росстата.

Ранее россиян предупредили о новом скачке цен на яйца перед Пасхой

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