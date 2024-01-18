ЦБ повысил официальные курсы валют на 19 января

Центробанк РФ снова повысил официальные курсы валют. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Курс доллара США на 19 января установлен на уровне 88,66 рубля, евро — 96,59 рубля, юаня — 12,25 рубля. В четверг курсы составили 88,35 рубля, 96,05 рубля и 12,19 рубля соответственно.

В декабре российская валюта значительно ослабла. Причин этому было несколько: выкуп активов у нерезидентов, сезонный спрос на валюту и низкие цены на нефть. Падению курса рубля также способствовала экспирация фьючерсных контрактов.

Накануне ЦБ раскрыл, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры за декабрь 2023 года. Сами россияне в прошлом месяце купили валюты на рекордные 179 млрд рублей. Практически весь этот объем пришелся на доллары и евро.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Газете.Ru» о самых простых способах защитить деньги от инфляции.

До этого Минэкономразвития РФ отчиталось об инфляции за неделю.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.