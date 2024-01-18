Глава Сбера рассказал о планах оснащения терминалов сервисом с биометрией по всей России

Миллион банковских терминалов по всей России будут оснащены сервисом оплаты с помощью биометрии в 2024 году. Об этом на церемонии открытия головного офиса Сбербанка в Симферополе заявил глава банка Герман Греф, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что на сегодняшний день в России установлено 200 тыс. терминалов с сервисом отплаты по биометрии.

«До конца этого года миллион терминалов по всей стране будут установлены. Поэтому людям не нужно будет заботиться – носить с собой банковскую карточку – она становится анахронизмом, или телефон. Просто-напросто можно будет прийти, улыбнуться в терминал и сделать покупку в магазине, снять наличные – если нужны или совершить любую операцию. Мы – единственный банк в мире, который это сделал» , — подчеркнул Греф.

При этом глава Сбера рассказал, что терминалы с сервисом распознавания лица в технологии 2D банк производит сам. По его словам, это важно, чтобы сделать их окупаемыми.

«Сегодня весь комплект по цене довели до приемлемой цифры и надеюсь, что так же как в свое время мы создали главное изобретение, которое пошло по всему миру – соединили номер банковского счета, который никто не может запомнить, с номером мобильного телефона. И по номеру мобильного телефона стали совершать переводы», — отметил Греф.

Напомним, головной офис Сбербанка в Крыму был открыт в Симферополе 18 января. На церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов. В этом офисе будут работать около 200 человек.