Госдума приняла закон о компенсации за невыплату россиянам зарплат

Госдума на пленарном заседании 18 января приняла закон, который расширяет права сотрудников в рамках компенсации за невыплату зарплаты. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с нормами, которые действуют сейчас, непонятно, с какой даты нужно начислять проценты за невыплаченную зарплату. Такую дату считали со дня начисления выплат, нарушители Трудового кодекса РФ могли выплатить их с большой задержкой. Суды признавали право работников лишь на получение самой компенсации, без учета предусмотренных законом процентов.

Принятым законом устанавливается, что работодатель обязан выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся сотруднику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение.

При этом сумма компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег. Расчет производится со дня после того, когда деньги должны были быть выплачены при своевременном их начислении по действующему правовому регулированию, по день фактического расчета включительно.

Законопроект разработан правительством России.

По данным научно-исследовательского института университета «Высшая школа экономики», число работников средних и крупных предприятий в России, столкнувшихся с задержками заработной платы, снизилось с 2,5 млн человек в 2005 году до 10 тыс. в 2023-м.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если работодатель задерживает зарплату.