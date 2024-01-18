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В Москве резко подорожал квадратный метр в новостройках

Цена квадратного метра в новостройках Москвы за год выросла на 17%, до ₽537 тыс.

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы по итогам декабря прошлого года достигла 537,8 тыс. рублей (+17% за год). Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику аналитической платформы bnMAP.pro.

Цена «квадрата» в столице оказалась максимальной среди городов-миллионников. В Санкт-Петербурге показатель — почти в два раза ниже (рекордным тыс. рублей, плюс 6% за год).

Аналитики объяснили двукратную разницу в том числе разрывом в стоимости высокобюджетной недвижимости в Москве и Петербурге. По итогам прошлого года средняя цена «квадрата» элитного первичного жилья в открытой продаже в Москве достигла 1,977 млн рублей, в Петербурге — 784,5 тыс. рублей. В премиальном сегменте показатели составили 999 тыс. рублей и 425,6 тыс. рублей соответственно.

В топ-5 городов России по стоимости квадратного метра в новостройках также вошли Казань (223,7 тыс. рублей), Нижний Новгород (181,6 тыс. рублей) и Краснодар (162,6 тыс. рублей). Дешевле всего жилье в Воронеже — 111,3 тыс. рублей за «квадрат», и Челябинске (120,2 тыс. рублей).

До этого «Газета.Ru» сообщала, что в 2024 году объем нераспроданного жилья в России может сократиться, так как застройщики снизят активность по выводу новых проектов на рынок.

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