В России спрогнозировали рост цен на чай и кофе из-за атак хуситов по судам

В российских магазинах могут вырасти цены на чай и кофе. Этот сценарий реализуется при затягивании кризиса в Красном море на фоне учащения ракетных атак по торговым судам йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Такой прогноз ТАСС дал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Он уточнил, что повышение цен могут спровоцировать резкое увеличение сроков доставки грузов и стоимости логистики из-за ситуации в Красном море. Но эксперт исключил критичное подорожание напитков на отечественных прилавках.

18 января советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде заявил РИА Новости, что цена перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря повысилась вчетверо из-за нападений йеменских хуситов на суда — с около $1 тыс. до более чем $4 тыс. Стоимость страхования судов также увеличилась — с 0,8% до 1% от цены морского судна. Если оно стоит около $100 млн, за страховку придется отдать примерно $1 млн.

В тот же день датская судоходно-логистическая компания Moller-Maersk предрекла возможные перебои с перевозками из-за ситуации в Красном море.

17 января стало известно, что США вернули хуситов в список террористических организаций.