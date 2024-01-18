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Индия может нарастить поставки куриных яиц в Россию

Business Standard: Индия готова увеличить поставки куриных яиц в Россию

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Shutterstock

Индия готова экспортировать больше куриных яиц в Россию. Об этом пишет Business Standard.

Страны уже ведут переговоры об увеличении экспорта яиц, сообщил изданию президент Маркетингового общества птицеводов южноиндийского штата Тамилнад Вангили Субраманиам. По его словам, нарастить поставки готовы бройлерные фабрики в городе Намаккал. На них приходится 95% индийского экспорта яиц.

«Россия испытывает дефицит яиц и попросила Индию об увеличении их поставок. В случае решения об этом на правительственном уровне Россия станет для Индии огромным рынком», — заявил спикер.

За период с апреля по октябрь 2023 года Индия поставила в РФ яйца на $110 тыс. Для сравнения: за аналогичный период 2022-го сумма составила всего $10 тыс.

Общий объем экспорта по направлению за первые семь месяцев текущего финансового года (начался 1 апреля 2023-го) вырос почти в два раза, до $53,37 млн.

Сейчас в топ-5 крупнейших импортеров яиц из Индии входят ОАЭ, Оман, Мальдивы, Катар и Шри-Ланка.

Цена куриных яиц в России с 10 по 15 января снизилась на 0,2%. Товар подешевел впервые за полгода.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о яичном кризисе в России.

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