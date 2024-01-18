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«Уралхим» подписал меморандум о поставках удобрений в Китай

«Уралхим» подписал меморандум о поставках удобрений в Китай в течение трех лет

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Группа компаний «Уралхим» подписала меморандум о поставках удобрений в Китай в течение трех лет. Об этом сообщается на сайте производителя.

Согласно сообщению группы, «Уралхим» и китайская компания-импортер удобрений Xinjiang Golden Pomegranate Agricultural Import and Export Co. подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий поставку 600 тыс. тонн удобрений в Китай в период с 2024 по 2026 годы.

В соглашением стороны выразили намерение поставлять в КНР моноаммонийфосфат (MAP) и комплексные удобрения (NPK). Отмечается, что доставка удобрений будет осуществляться железнодорожным транспортом.

17 января сообщалось, что Москва и Астана согласовали расширение транзита российской нефти по территории Казахстана в КНР до 10 млн тонн в год.

До этого президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений. По мнению Холзетера, Россия якобы использует удобрения и продовольствие «в качестве оружия».

Ранее РФ ускорила поставки удобрений в страны АСЕАН, невзирая на санкции.

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