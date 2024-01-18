Трамп оценил возможность введения цифрового доллара в оборот США

Бывший президент Дональд Трамп решил бороться против введения в оборот в США цифрового доллара, потому что эта валюта даст абсолютный контроль правительству над деньгами американцев. Об этом пишет Bloomberg.

Экс-глава США заявил, что хочет «защитить американцев от правительственной тирании».

«Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка. Такая валюта дала бы федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали», — сказал Трамп во время предвыборной кампании в Нью-Гэмпшире в среду вечером.

Агентство пишет, что противники цифрового доллара опасаются появления у правительства США возможности отслеживать покупки американцев и блокировать эти операции. Сторонники цифрового доллара говорят, что благодаря нему цифровые транзакции ускорятся, станет легче выявлять финансовое мошенничество и отмывание денег.

Федеральная резервная система США заявила, что рассматривает вопрос, вводить или не вводить в оборот цифровой доллар. Финансовый регулятор уточнял, что цифровая валюта не заменит наличные средства, но расширит возможности платежей.

Ранее Минфин и ЦБ РФ договорились о пилотном использовании цифрового рубля.