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Аксаков рассказал о законопроекте, разрешающем ЦБ ограничивать выдачу ипотеки

Первое чтение проекта о праве ЦБ вводить лимиты по ипотеке намечено на март

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«Газета.Ru»

Законопроект, который предоставляет ЦБ право ограничивать банкам выдачу ипотеки в России с 1 июля 2024 года, может быть принят в первом чтении в феврале-марте. Об этом «Газете.Ru» сообщил его автор, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Принятие законопроекта планируется в весеннюю сессию. Примерно в феврале-марте, если поступит отзыв правительства РФ, может пройти первое чтение, второе-третье чтения весной. Учитывая, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года, время есть», — подчеркнул парламентарий.

Аксаков отметил, что до 1 июля 2024 года в России действуют льготные программы ипотечного кредитования для граждан. Если после этого они не будут продлены и при этом сохранится высокая ключевая ставка (сейчас 16%. — «Газета.Ru»), число выдаваемых ипотечных кредитов снизится автоматически.

Отвечая на вопрос, насколько активно ЦБ будет пользоваться новым правом, глава комитета предположил, что скорее всего ЦБ будет действовать по ситуации:

«Совет директоров ЦБ принимает решение об установлении макропруденциального лимита с учетом факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков–физических лиц, поэтому сейчас трудно определить, какой лимит к лету может стать оптимальным».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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