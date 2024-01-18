Депутат Кирьянов заявил, что экономика РФ не пострадает из-за продажи всех запасов евро

Заместитель руководителя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что экономика страны не пострадает из-за продажи всех запасов евро на сумму 573,7 млн из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам депутата, он не видит никаких отрицательных последствий от подобного шага, это нормальные процедуры, которые можно использовать в практике. Кирьянов отметил, что такой поход является вполне разумным для финансовых властей.

Депутат подчеркнул, что сейчас для непосредственных нужд России и расчетов по бюджетной системе не требуются евро, так как непонятно, что с ними делать в дальнейшей перспективе. Кирьянов заявил, что Россия уверенно идет по пути выстраивания собственной платежной платформы. Это обеспечивает возможность стране вести внешнеэкономическую деятельность.

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