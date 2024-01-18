Moody's объявило, что конфискация активов РФ не вызовет дефолт по гособлигациям

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что не будет объявлять дефолт в государствах, выпустивших облигации, которые приобрела РФ, в случае, если российские активы за рубежом будут конфискованы. Об этом сообщает Reuters.

По словам старшего вице-президента Moody's Investors Service Торстена Нестманна рейтинги агентства, как правило, не отражают специфичные для держателей облигаций соображения. Поэтому дефолт не будет рассматриваться в качестве сценария для этих стран.

В свою очередь, глава сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global Фрэнк Гилл подчеркнул, что конфискация активов России не вызовет дефолта, так как выплаты по купонам осуществляются через платежного агента, перечисляющего платежи другим кредиторам.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по суверенным облигациям Китая до «негативного».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.