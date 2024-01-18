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В Молдавии назвали условие возврата к закупкам газа у «Газпрома»

Минэнерго: Молдавия вернется к закупкам газа у «Газпрома» при выгодной цене

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Максим Богодвид/РИА Новости

Молдавия вновь обратится к «Газпрому» с целью покупки газа, если российская компания предложит более выгодную цену, чем у конкурентов. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов в эфире телеканала Jurnal TV.

«Если «Энергоком» (молдавская компания, занимающаяся закупкой газа и электроэнергии) не сможет найти газ на рынке по ценам ниже, чем у «Газпрома», то почему бы тогда не взять газ и у «Газпрома»?» — сказал Парликов.

До этого глава энергетического ведомства сообщил, что республика больше не намерена закупать газ у «Газпрома». По его словам, страна переориентировалась на Европу и даже нашла там более выгодное предложение.

Министр также заявил, что Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение граждан в период отопительного сезона до конца февраля 2024 года.

Отмечалось, что тарифы на газ в Молдавии резко выросли после 2022 года, что вызвало акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства.

Ранее российский МИД обвинил Молдавию в невыполнении договоренностей по газу.

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