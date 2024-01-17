Яйца в России подешевели впервые за полгода

Стоимость куриных яиц в России с 10 по 15 января 2024 года снизилась на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Снизились цены: на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%)», — говорится в материалах.

До этого в последний раз цены на куриные яйца в России снижались на неделе с 20 по 26 июня 2023 года — на 0,36%.

Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что в России стали медленнее расти в цене куриные яйца. С 8 по 14 января 2024 года десяток яиц в среднем по стране стоил 133,9 рубля, неделей ранее — 133,2 рубля. По его словам, розничные сети в настоящее время не испытывают трудностей с объемами и ценами на товарное яйцо. Добиться этого помогают долгосрочные контракты продавцов с птицефабриками.

С 1 января по 30 июня 2024 года Россия обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. Цель меры — стабилизация цен на продукт. Также сообщалось, что Казахстан может увеличить поставки куриных яиц в Россию.

Ранее кемеровчанин возмутился из-за выброшенных из магазина куриных яиц.