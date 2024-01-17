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Яйца в России подешевели впервые с июня

Росстат: впервые с лета 2023 года в России снизились цены на куриные яйца

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Depositphotos

Цены на куриные яйца в России в период с 10 по 15 января 2024 года снизились на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, это произошло впервые с третьей декады июня 2023 года. Снижение цен стало первым с начала года. До этого куриные яйца в январе 2024-го подорожали на 0,58%. В целом за 2023 год яйца выросли в цене на 61,35%.

При этом другие продукты в последнюю неделю продолжали дорожать. Больше всего выросли в цене огурцы и помидоры — на 2,99% и 1,98% соответственно. По словам Минсельхоза, это сезонный рост.

Также подорожали капуста и свекла — на 1,9% и 1,72%, бананы — на 1,47%. Эксперты отмечают, что подорожание бананов связано с недавними протестами в Эквадоре, откуда Россия импортирует этот фрукт. Вместе с тем снизились цены на мясо кур и свинину. Они подешевели на 0,93% и 0,2% за неделю соответственно. Также на 0,1% подешевел рис. А вот мука и растительное масло продолжают дорожать.

До этого стало известно, как сильно подорожали яйца в России в 2023 году.

Ранее Минсельхоз Казахстана сообщил, что может увеличить поставки яиц в Россию.

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