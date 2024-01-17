Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские банки поддержали идею долгосрочной льготной ипотеки

Банки высказались за введение долгосрочной программы льготного кредитования

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Банки РФ положительно оценивают идею запуска долгосрочной программы льготного кредитования на жилье. Об этом РИА Новости сообщили в кредитных организациях.

По данным «Ведомостей», «Дом.РФ» предлагает с середины года ввести единую систему льготной ипотеки. Она будет доступна определенным категориям граждан, например многодетным семьям, инвалидам, молодым семьям на Дальнем Востоке и в Арктике.

Если ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 10%, льготы могут распространить на всех граждан, как сейчас по ипотеке на новостройки под 8%.

В «Абсолют банке» поддержали инициативу, отметив, что она учитывает потребности рынка и позволит избежать его перегрева.

По словам аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, важно разделение льготной программы на два режима. При низких ставках льготы будут для отдельных категорий, а при росте ключевой ставки выше 10% — для всех. Это положительно скажется на рынке и поможет стабильному развитию строительной отрасли, считает эксперт.

В «Зените» также поддержали идею дифференциации льготной ипотеки. Однако стимулирование отдельных регионов приведет к ограничению доступности программы, отметили там.

В ВТБ напомнили о своем предложении унифицировать региональные программы ипотеки и сфокусировать поддержку на социальных категориях.

До этого в России назвали временным ажиотаж на рынке новостроек.

Ранее девелопер оценил ситуацию с нераспроданным жильем в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами