Российские банки поддержали идею долгосрочной льготной ипотеки

Банки РФ положительно оценивают идею запуска долгосрочной программы льготного кредитования на жилье. Об этом РИА Новости сообщили в кредитных организациях.

По данным «Ведомостей», «Дом.РФ» предлагает с середины года ввести единую систему льготной ипотеки. Она будет доступна определенным категориям граждан, например многодетным семьям, инвалидам, молодым семьям на Дальнем Востоке и в Арктике.

Если ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 10%, льготы могут распространить на всех граждан, как сейчас по ипотеке на новостройки под 8%.

В «Абсолют банке» поддержали инициативу, отметив, что она учитывает потребности рынка и позволит избежать его перегрева.

По словам аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, важно разделение льготной программы на два режима. При низких ставках льготы будут для отдельных категорий, а при росте ключевой ставки выше 10% — для всех. Это положительно скажется на рынке и поможет стабильному развитию строительной отрасли, считает эксперт.

В «Зените» также поддержали идею дифференциации льготной ипотеки. Однако стимулирование отдельных регионов приведет к ограничению доступности программы, отметили там.

В ВТБ напомнили о своем предложении унифицировать региональные программы ипотеки и сфокусировать поддержку на социальных категориях.

До этого в России назвали временным ажиотаж на рынке новостроек.

Ранее девелопер оценил ситуацию с нераспроданным жильем в России.