Экономист оценил последствия отказа банков Турции работать с Россией

Ситуация с отказом турецких банков работать с РФ не является катастрофичной. Российские компании могут использовать альтернативные каналы обслуживания. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился доктор экономических наук, завлабораторией экономического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Колганов.

«И у Турции, и у Китая очень большие торговые обороты с Россией. Разрывать эти торговые отношения они не могут, поэтому речь идет только об отдельных банках, для которых угроза западных санкций перевешивает ту выгоду, которую, они имеют от торговли с Россией», — отметил экономист.

Российские компании испытывали трудности с переводом средств в Турцию на протяжении долгого времени. С 1 января 2024 года ситуация значительно усугубилась: почти все турецкие кредитные организации отказались обрабатывать транзакции из-за страха попасть под санкции США. Некоторые банки даже вернули принятые ранее переводы с комментарием, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Ранее ЦБ зафиксировал сокращение объема депозитов россиян в иностранных банках.