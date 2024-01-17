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Amazon могут наказать за игнорирование российских законов

Amazon грозит штраф до 1/10 годовой выручки за отсутствие офиса в России

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Global Look Press

Американский интернет-гигант Amazon оказался в числе иностранных компаний, которым грозят штрафы за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС

Как стало известно, в судебный участок мирового судьи №422 поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении Amazon и еще 10 иностранных юридических лиц.

Согласно материалам, речь идет о нарушении ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ — осуществлении деятельности в интернете на территории России без размещения электронной формы для обращений российских граждан и организаций или без создания филиала, представительства, российского юридического лица.

Заседание по данным протоколам назначено на 17 января. Компаниям грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки за прошлый год.

Amazon уже не раз привлекали к ответственности в России за нарушение законодательства. В октябре 2022 года компании был назначен штраф в 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент с пропагандой наркотиков. А в ноябре прошлого года Amazon оштрафовали на 1 млн рублей за размещение запрещенной информации на территории России.

До этого «Газета.Ru» рассказала , за что чаще всего штрафуют иностранные IT-компании в России.

Ранее в Госдуме рассказали, как компании будут наказывать за утечку данных пользователей.

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