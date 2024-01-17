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Россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году

Брокер Ракута: аренда жилья в России в 2024 году не станет дешевле

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Depositphotos

В России 2024 год станет годом аренды жилья, но ждать снижения ее стоимости не стоит. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Декабрь и январь в России — самые жаркие месяцы с точки зрения арендного бизнеса. Активничает внутренний туризм, в крупных мегаполисах спрос на аренду до и в период праздников растет. Но что касается долгосрочной аренды, при ставках по ипотеке в 16-18%, 2024 год будет годом арендного бизнеса в России. При этом дешевле она не станет. Потенциальные покупатели недвижимости отложат сделки. Пока ключевая ставка будет высокой, спрос на аренду поэтапно будет расти, и при уменьшении количества предложений, ставки аренды будут расти», — прокомментировал Ракута.

Он уточнил, что дороже всего сейчас снять жилье в Нижнем Новгороде. В ключевых городах с точки зрения оборонно-промышленного комплекса, в том числе Ростове, аренда также будет повышаться: специалисты ОПК активно снимают жилье, и средние ставки растут, добавил эксперт.

По данным Ракуты, в 2023 году в Нижнем Новгороде средние ставки съема жилья выросли на 50%, в Челябинске — на 40%, в Новосибирске — на 34%, в Ростове — на 30%. В Москве аренда подорожала в среднем на 25%, в Санкт-Петербурге — на 22%. В Московской области и Ленинградской области рост составил по 13%.

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на «Метриум» сообщала, что цены на квартиры в России могут упасть на 15% в годовом выражении в конце 2024 года.

Ранее ЦБ РФ предрек охлаждение рынка ипотеки в России в 2024 году.

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