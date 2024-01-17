Остатки средств ФНБ в евро были обнулены в декабре 2023 года

В декабре 2023 года остатки средств Фонда национального благосостояния в евро были обнулены. Все активы ФНБ теперь размещены в китайских юанях, золоте и рублях. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Как следует из сообщения Минфина, в декабре часть средств ФНБ в евро на сумму €573,7 млн была реализована за 2,9 трлн рублей. Полученные средства направлены в федеральный бюджет для финансирования дефицита.

В декабре на счета ФНБ также поступили 62,5 млрд юаней и 91,3 тонны золота, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.

По данным Минфина, в 2023 году курсовая разница и переоценка золота ФНБ принесли 2,1 трлн рублей. В том числе по остаткам в валюте и золоте — 2 трлн рублей.

Кроме того, в декабре ФНБ пополнился облигациями РЖД, «Автодора», «Авиакапитал-Сервис», ГТЛК и других компаний на общую сумму 293 млрд рублей.

На 1 января 2024 года объем ФНБ составил 11,97 трлн рублей, или $133,4 млрд, ликвидная часть составила 3,3% ВВП.

В конце декабря ЦБ РФ анонсировал l операции на валютном рынке, связанные со средствами ФНБ

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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал пополнение ФНБ.