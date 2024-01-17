Инфляция в Великобритании неожиданно выросла

Инфляция в Великобритании в декабре неожиданно выросла впервые за последние 10 месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Это заставило трейдеров сократить ожидания по снижению ставок Банком Англии в этом году. Индекс потребительских цен CPI в декабре вырос на 4% в годовом выражении после роста на 3,9% в ноябре. Аналитики прогнозировали небольшое снижение до 3,8%. Также ускорился рост цен на услуги, а базовый индекс без учета продуктов питания и энергии остался на уровне 5,1%.

Такие данные противоречат ожиданиям быстрого снижения ставок. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что рыночные прогнозы не помогают регуляторам в борьбе с инфляцией.

По словам экспертов, неожиданный рост инфляции в декабре замедлит снижение ставки Банка Англии. Трейдеры сократили прогнозы по снижению ставки в этом году до четырех понижений на 0,25 п.п. каждое, уточняет агентство.

Ранее оптимистичные данные указывали на замедление инфляции в Британии. Экономика стагнировала во втором полугодии 2023 года, зарплаты росли медленнее прогнозов, что свидетельствовало об охлаждении рынка труда.

Однако в декабре выросли цены на алкоголь, табак и одежду. Это намекнуло, что ретейлеры не были вынуждены делать скидки перед Рождеством, а значит, спрос оставался высоким, подытоживает издание.

До этого Россия вошла в пятерку крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий.

Ранее в ЕЦБ всерьез заговорили об угрозе ускорения инфляции на фоне ситуации в Красном море.