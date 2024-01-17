Продажи игровых консолей в России за год выросли вдвое

В России активно растет рынок игровых консолей. За 2023 год продажи этой категории товара выросли почти вдвое, до 1,3 млн штук. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

В денежном выражении общий объем российского рынка консолей оценивается в порядка 23 млрд рублей.

Особой популярностью среди россиян в 2023 году пользовались ретроконсоли. Они привлекают покупателей ностальгией и невысокой стоимостью, считают эксперты. Кроме того, ретроконсоль могут чаще выбирать в качестве подарка, предположили они.

Накануне стала известна дата выхода видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Релиз ожидается 5 сентября 2024 года, хотя в конце декабря разработчик игры GSC Game World обещал выпустить ее в начале года. Новый S.T.A.L.K.E.R. выйдет на консолях Xbox Series X и S, а также на PC в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store, GOG.

Ранее сообщалось, что GSC Game World решила оставить русские субтитры в S.T.A.L.K.E.R. 2.