Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана

Российская Федерация с 15 января отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского минсельхоза.

Как заявили в министерстве, соответствующее решение было принято по результатам договоренностей, достигнутых во время декабрьских переговоров между министрами сельского хозяйства Казахстана и России Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым. Сапаров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это является важным шагом для аграрных отраслей Казахстана и РФ, который способствует укреплению торгово-экономических связей между двумя странами.

В ведомстве напомнили, что в январе 2022 года импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен из-за ветеринарного неблагополучия в некоторых районах Казахстана.

«После 2-х летнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных», — сказали в министерстве, указав, что по остальным регионам республики работа продолжается.

В ведомстве уточнили, что экспорт в РФ доступен для казахстанской говядины, баранины, свинины, молока, молочной продукции и мясной продукции.

До этого объемы торговли России и Казахстана увеличились вопреки санкциям.

Ранее ученые пришли к выводу, что мужчины готовы есть мясо из-за ощущения мужественности, даже во вред здоровью.