Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана

Россия с 15 января отменила ограничения на ввоз мяса и молока из Казахстана

close
100%
Depositphotos

Российская Федерация с 15 января отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского минсельхоза.

Как заявили в министерстве, соответствующее решение было принято по результатам договоренностей, достигнутых во время декабрьских переговоров между министрами сельского хозяйства Казахстана и России Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым. Сапаров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это является важным шагом для аграрных отраслей Казахстана и РФ, который способствует укреплению торгово-экономических связей между двумя странами.

В ведомстве напомнили, что в январе 2022 года импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен из-за ветеринарного неблагополучия в некоторых районах Казахстана.

«После 2-х летнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных», — сказали в министерстве, указав, что по остальным регионам республики работа продолжается.

В ведомстве уточнили, что экспорт в РФ доступен для казахстанской говядины, баранины, свинины, молока, молочной продукции и мясной продукции.

До этого объемы торговли России и Казахстана увеличились вопреки санкциям.

Ранее ученые пришли к выводу, что мужчины готовы есть мясо из-за ощущения мужественности, даже во вред здоровью.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами