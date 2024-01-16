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В МВФ признали, что мировая экономика оказалась устойчивее ожиданий

Глава МВФ Георгиева: мировую экономику в 2024 году ждет подъем после 2023 года

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Sergei Karpukhin/Reuters

Мировая экономика в 2024 году получит импульс после чуть более сильных, чем ожидалось, показателей прошлого года. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Мировая экономика оказалась удивительно устойчивой. 2023 год оказался чуть лучше наших ожиданий. Этот небольшой позитив от 2023 года перейдет на 2024 год», —сказала она.

В октябре МВФ прогнозировал рост мировой экономики на 2,9% в 2023 году. Георгиева отказалась раскрывать, как фонд скорректирует прогнозы в январе.

Глава МВФ отметила, что экономику США ожидает «мягкая посадка», так как ставки начнут снижаться. Первый замглавы МВФ Гита Гопинат так же считает, что шансы на мягкую посадку в США выросли. Говоря о Китае, Георгиева призвала провести структурные реформы, чтобы избежать замедления темпов роста ниже 4%. По ее словам, Пекин проявляет решимость оставаться открытой экономикой.

Как ранее заявил премьер Китая Ли Цян, рост ВВП КНР в 2023 году составил 5,2% без масштабных стимулов. Экономисты ожидают, что на 2024 год Китай поставит цель роста около 5%.

Георгиева положительно оценила экономическую политику нового правительства Аргентины. По ее словам, Буэнос-Айрес агрессивно решает проблемы дефицита бюджета и резервов. МВФ одобрил выделение Аргентине кредита на $4,7 млрд.

Ранее глава МВФ предупредила об угрозе для рабочих мест из-за ИИ.

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