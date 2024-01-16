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Эксперт назвал причину резких скачков курса рубля на бирже

Аналитик Потавин: скачок курсов валют был вызван спекулятивным ценовый импульсом

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Ng Han Guan/AP

Во вторник на Московской бирже произошли резкие колебания курса рубля на фоне спекулятивного ценового импульса. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Поскольку скачок курса рубля был очень коротким, это был просто спекулятивный ценовой импульс. Вероятно, сработали близкие стоп-приказы на покупку, когда котировки доллара стали расти», — резюмировал эксперт.

Он отмечает, что за считанные минуты курс вернулся на прежний уровень, поэтому не стоит особо вдаваться в вопрос по какой причине произошел этот ценовой вынос.

«Из-за санкций Банк России не может оперативно реагировать на быстрые колебания курса рубля. Такие скачки могут нивелировать только крупные госбанки до договоренности с регулятором», — пояснил Потавин.

16 января в 17:06 мск курс евро резко упал ниже 95 рублей, а затем вырос на 4,06%, достигнув 98,54 рубля. В то же время доллар подскочил до 92,86 рубля, но вскоре опустился до 88,8 рубля.

По словам эксперта, если бы падение рубля сохранялось, это можно было бы связать со слухами о состоянии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Однако официальные лица заверили, что с ней все в порядке.

До этого финансист назвал три фактора для укрепления курса рубля.

Ранее россиянам рассказали, что будет с курсом доллара весной.

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