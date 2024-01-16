ЦБ рассказал, кто чаще всего становится дропперами в России

Так называемых дропперов — тех, кто дает финансовым мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных у клиентов банков денег, чаще всего в России нанимают из числа струдентов. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута. Его цитирует РИА Новости.

».. потому что легкий заработок, быстрые деньги, и чаще студенты даже не понимают, что происходит, то есть верят в то, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу», — пояснил Мамута, выступая на международной выставке-форуме «Россия».

Мамута также напомнил, что летом 2024 года вступает в силу закон, по которому банк будет обязан вернуть деньги, если переведет деньги на счет дроппера, который есть в информационной базе регулятора.

Зампред ЦБ Герман Зубарев в интервью газете «Известия» сообщил, что в базе дропперов содержатся десятки тысяч счетов россиян. Речь идет о базе данных, в которой фиксируются случаи и попытки совершить перевод без согласия банковского клиента на это. Зубарев уточнил, что нельзя утверждать, что именно такое количество мошенников сейчас действуют в России. У злоумышленника может быть несколько счетов, через которые он выводит похищенные у россиян деньги. Кроме того, данные о дропперском счете появляются в базе ЦБ, когда пострадавший обратился в свой банк с заявлением о хищении денег.

Ранее в ЦБ захотели сделать приостановку доступа к банковским картам и интернет-банкингу для владельцев «сомнительных» счетов или дропперов обязанностью кредитных организаций.