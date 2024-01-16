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Россиянам рассказали, что будет с курсом доллара весной

Экономист Перепелица: весной 2024 года доллар будет стоить 85-90 рублей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Весной 2024 года доллар будет торговаться в диапазоне 85-90 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Весной курс рубля, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 85-90 рублей за доллар в зависимости от действий Банка России, продажи валютной выручки экспортерами и конъюнктуры мировых цен на нефть. Пока тенденции таковы, что рубль, скорее всего, будет поддержан растущими нефтяными котировками. Однако этот факт может послужить основанием снижения поддержки рубля со стороны правительства и Банка России, что обеспечит рублю устойчивость», — прокомментировал Перепелица.

Он уточнил, что если цены на нефть не вырастут, скорее всего, государство включится в поддержку курса рубля и обеспечит его закрепление в заданном диапазоне.

С начала этого года курс рубля укрепляется к доллару и евро. На торгах Мосбиржи во вторник американская валюта подешевела до 87,5 рублей впервые с июня прошлого года, европейская — до 95,3 рубля. Каким может быть предел укрепления курса рубля в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее реальный эффективный курс рубля снизился более чем на 20%.

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