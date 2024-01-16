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В Молдавии объявили о планах увеличить транзит газа

Глава минэнерго Молдавии заявил о стремлении увеличить транзит газа

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Минэнерго Молдавии стремиться увеличить транзит газа и снизить давление на рядового потребителя. Об этом заявил глава ведомства Виктор Парликов в эфире телеканала TVR Moldova.

«Vestmoldtransgaz должна предложить решение, как лучше всего развивать сеть на территории Молдавии, чтобы, с одной стороны, обеспечить нам гибкую возможность доставлять и забирать газ из Румынии на Украину и наоборот. Чем больше газа будет проходить транзитом по территории Молдавии, тем меньше будет давление на потребителя в Молдавии», — сказал Парликов.

Совместно с главой Минэнерго Румынии Себастьян-Иоаном Бурдужой, Парликов подписал меморандум о намерении объединить газовые и электросети двух стран. Министр считает это выигрышной стратегией для Молдавии.

До этого глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа, так как обе страны входят в Европейское энергетическое сообщество.

Ранее Молдавия решила взять кредит на закупку газа.

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