В Молдавии объявили о планах увеличить транзит газа

Минэнерго Молдавии стремиться увеличить транзит газа и снизить давление на рядового потребителя. Об этом заявил глава ведомства Виктор Парликов в эфире телеканала TVR Moldova.

«Vestmoldtransgaz должна предложить решение, как лучше всего развивать сеть на территории Молдавии, чтобы, с одной стороны, обеспечить нам гибкую возможность доставлять и забирать газ из Румынии на Украину и наоборот. Чем больше газа будет проходить транзитом по территории Молдавии, тем меньше будет давление на потребителя в Молдавии», — сказал Парликов.

Совместно с главой Минэнерго Румынии Себастьян-Иоаном Бурдужой, Парликов подписал меморандум о намерении объединить газовые и электросети двух стран. Министр считает это выигрышной стратегией для Молдавии.

До этого глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа, так как обе страны входят в Европейское энергетическое сообщество.

Ранее Молдавия решила взять кредит на закупку газа.