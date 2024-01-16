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Реальный эффективный курс рубля снизился более чем на 20%

Банк России: эффективный курс рубля упал на 23,5% в 2023 году

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Игорь Руссак/РИА Новости

Реальный эффективный курс рубля, то есть среднее значение курса российской валюты по отношению к курсам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции, за 2023 год упал на 23,5%, а в декабре — на 0,5%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

Если реальный эффективный курс растет, значит, экспорт дорожает и его объемы падают, в то время как объемы импорта увеличиваются, а его стоимость становится ниже. В случае, если реальный курс снизился, все наоборот.

Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 0,7% по сравнению с ноябрем, к евро — снизился на 0,4%.

Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 0,2%, к евро — на 1,5%. Номинальный курс — это валютный курс, выраженный в текущих ценах обмениваемых валют, не учитывающих уровня инфляции в странах, чьи валюты обмениваются.

С начала 2024 года курс рубля укрепляется к доллару и евро. На торгах Мосбиржи во вторник доллар подешевел до 87,5 рублей впервые с июня прошлого года, евро — до 95,3 рубля.

Каким может быть предел укрепления курса рубля в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

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