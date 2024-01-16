Россияне в январе чаще ходили в рестораны, чем в точки фастфуда

Число покупок россиян в ресторанах за период 1-12 января 2024 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в точках фастфуда — на 5%, в кафе и столовых — на 6%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

При этом в ресторанах оказался самый большой средний чек в январе — 1329 рублей (плюс 10% за год). Самый низкий средний чек был в точках фастфуда — 458 рублей (плюс 14% за год). В кафе и столовых россияне в среднем тратили 719 рублей, средний чек за год вырос на 13%.

Эксперты Чек Индекса отметили, что в эти новогодние каникулы траты в секторе питания оказались более зависимыми от погодных условий.

«Покупатель предпочитал теплые помещения ресторанов и баров вместо заведений фастфуда, многие из которых представлены уличными точками и слабее оборудованы климатической техникой для защиты от мороза», — пояснили эксперты.

В результате основным центром притяжения среди заведений питания в начале января оказались рестораны. Оборот ресторанов за рассматриваемый период вырос на 20%, точек фастфуда — на 19%, кафе и столовых — на 18%.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне после новогодних праздников хотят меньше выпивать и есть фастфуд.