В России выросла разница между доступностью займов для богатых и бедных

Доля одобренных займов клиентам микрофинансовых организаций (МФО) с доходом от 100 тыс. рублей в декабре 2023 года достигла 79%. При этом доля одобренных займов тем, чей доход менее 30 тыс. рублей, составила 41%. Таким образом, разница составила 38 процентных пунктов, что является максимальным значением за последние три года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Для сравнения, в декабре 2021 года разница между уровнем одобрений наиболее состоятельных клиентов МФО и тех, чей доход невелик, была 30 п. п., а в декабре 2022 года – 34 п. п.

При этом в течение 2023 года в среднем разница составляла 28 п. п., что даже меньше, чем в 2021 и 2022 годах – 33 и 32 п. п. соответственно. В сентябре прошлого года она и вовсе достигла минимальных значений – всего 18 п. п., после чего начала стремительно расти в октябре-декабре.

Аналитики платформы Webbankir связали изменение тренда с реакцией рынка на макропруденциальные лимиты ЦБ РФ, которые заставляют МФО ограничивать кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой.

Что такое макропруденциальные лимиты Макропруденциальные лимиты — это максимально допустимая доля необеспеченных потребительских кредитов россиян в общем объеме потребительских кредитов, которые выданы банком или микрофинансовой организацией в отчетном квартале. В данном случае — январе-марте 2024 года. Устанавливает этот предел Банк России.



Такая мера ЦБ направлена на сдерживание уровня высокорискованных необеспеченных потребительских кредитов (включая кредитные карты) в кредитных портфелях банков и займов микрофинансовых организаций.



С помощью лимитов регулятор стремится снизить долю приобретаемых и предоставляемых кредитов в портфелях банков и МФО в каждом отчетном периоде.



Превышение макропруденциального лимита отрицательно влияет на показатели доходности банка или МФО.

Лимиты для МФО стали действовать еще в январе 2023 года, но последовательно ужесточались на протяжении всего года и в октябре затронули заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50% до 80% (когда на погашение займа отдается 50-80% дохода). Ранее лимиты действовали только для заемщиков с ПДН выше 80%. В итоге МФО приходится пересматривать свою политику оценки заемщиков и строже оценивать потенциальных клиентов по уровню дохода.

Показатель долговой нагрузки рассчитывается как разница между доходами и расходами на обслуживание кредитов и займов. Таким образом, клиент с зарплатой в 100 тыс. рублей подпадает под макропруденциальные лимиты, если тратит на кредиты 50 тыс. рублей в месяц. Для человека же с доходом 30 тыс. рублей эта сумма в три раза меньше – всего 15 тыс. рублей, пояснили аналитики Webbankir.

По их прогнозам, разница в доступности займов между наиболее и наименее состоятельными клиентами МФО, может расти и дальше. С 1 января 2024 года произошло очередное ужесточение макропруденциальных лимитов. Теперь займы клиентам с ПДН от 80% должны занимать не более 15% в общем числе займов МФО, а для клиентов с ПДН от 50 до 80% установлен предел в 25%.

Подобная практика, с одной стороны, способствует охлаждению рынка кредитования. С другой стороны, возникает риск, что, получив отказы в легальных МФО, люди с невысокими доходами пойдут к «черным» кредиторам, которые не соблюдают регуляторные нормы, считают аналитики.

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