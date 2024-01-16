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Крупнейшему порту Бельгии угрожает ситуация в Красном море

Руководство порта Антверпена не исключает сбоев в работе из-за Красного моря

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Depositphotos

Руководство порта Антверпена, крупнейшего порта Бельгии и одного из ключевых портов Северной Европы, не исключает сбоев в работе из-за опасной ситуации в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководства порта.

«На сегодняшний день серьезных последствий нет. Судоходные компании сообщают о задержках от 7 до 10 дней. Количество заходов судов остается прежним. Больше всего пострадали контейнеровозы, в то время как другие категории судов пострадали в меньшей степени», — сообщили в руководстве порта.

Одной из главных причин сбоя является серьезное нарушение графика прибытия судов. Из-за сбоев в расписании падает эффективность работы терминалов.

До этого министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что из-за атак хуситов на торговые суда в Красном море итальянская экономика терпит убытки.

Министр заявил, что Италия выступает за безопасность навигации в Красном море и работает над решением проблемы.

Ранее Суэцкий канал заявил о значительном снижении доходов.

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