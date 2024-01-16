Доллар подешевел до показателей июня прошлого года

Курс доллара 16 января понизился до 87,58 рубля. Это следует из данных Московской биржи.

При этом в первые минуты торгов доллар максимально поднимался до 88,13 рубля, а китайский юань — до 12,14 рубля.

Чуть позже юань подешевел до 12,12 рубля, а евро — до 95,74 рубля. Таким образом, все три валюты обновили минимальные отметки с конца июня 2023 года.

Курс доллара расчетами «завтра» снизился на 2 копейки, курс юаня – на 1 копейку, а евро — на 27 копеек.

Накануне директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко рассказал, что на курс российской валюты влияют действия Минфина, а именно возвращение к продажам иностранных денежных единиц в рамках бюджетного правила.

По прогнозам эксперта, курс доллара в период с 15 по 19 января составит 86-88 рублей, курс евро — 95-97 рублей.

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко отмечала, что резкое снижение курса рубля в 2024-м маловероятно. Ее прогноз на этот год — 85-95 рублей за доллар.

Ранее экономист оценил, как подорожание нефти отразится на курсе доллара.