Шторм повлиял на поставки российской нефти через Новороссийск

Из-за шторма, бушующего в Черном море, Россия временно приостановила поставки нефти через Новороссийск. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям агентства, отгрузка прекратилась 14 января, а 15 января работу временно приостановил и новороссийский терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Ухудшение погоды началось в Новороссийске 11 января. Температура воздуха колебалась от минус 10 по плюс семи градусов с усилением ветра до 30 метров в секунду. До конца недели на море прогнозируется шторм с волнами высотой от 2,5 до 4 метров.

10 января стало известно, что в 2023 году поставки нефти из РФ в Европу по трубопроводу «Дружба» снизились на 60%, однако потоки перераспределились в российские порты.

11 января сообщалось, что США возобновили импорт российской нефти после перерыва в полтора года.

Ранее стало известно, сколько Россия может получить дополнительных нефтегазовых доходов.