Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шторм повлиял на поставки российской нефти через Новороссийск

Reuters: из-за шторма поставки нефти через Новороссийск приостановлены

close
100%
Телеграм-канал «Sputnik Грузия»

Из-за шторма, бушующего в Черном море, Россия временно приостановила поставки нефти через Новороссийск. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям агентства, отгрузка прекратилась 14 января, а 15 января работу временно приостановил и новороссийский терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Ухудшение погоды началось в Новороссийске 11 января. Температура воздуха колебалась от минус 10 по плюс семи градусов с усилением ветра до 30 метров в секунду. До конца недели на море прогнозируется шторм с волнами высотой от 2,5 до 4 метров.

10 января стало известно, что в 2023 году поставки нефти из РФ в Европу по трубопроводу «Дружба» снизились на 60%, однако потоки перераспределились в российские порты.

11 января сообщалось, что США возобновили импорт российской нефти после перерыва в полтора года.

Ранее стало известно, сколько Россия может получить дополнительных нефтегазовых доходов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами