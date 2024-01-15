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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 96 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился до 96 рублей впервые с 23 ноября 2023 года

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Курс евро упал до 96 руб. впервые с 23 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 12:36 (мск), европейская валюта снижалась на 1,17%, до 95,97 руб. К 12:38 (мск) евро незначительно замедлил снижение и находился на уровне 96,03 руб. (минус 1,1%).

В то же время американский доллар потерял 0,75%, снизившись до 87,75 руб., китайский юань упал на 0,65%, достигнув 12,146 руб.

До этого кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, отвечая на вопрос, подорожает ли доллар до 100 руб. в 2024 году, заявила, что резкое снижение курса рубля в 2024 году маловероятно. По ее мнению, американская валюта будет стоить 85-95 руб. в этом году.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что на этой неделе курс рубля продолжит укрепляться к мировым валютам.

Ранее в «БКС» назвали фактор резкого укрепления курса рубля.

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