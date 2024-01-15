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«Невская косметика» купит компанию «Хайдженик»

ФАС России разрешила «Невской косметике» купить 100 процентов акций «Хайдженик»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайства «Невской Косметики» о приобретении акций фирмы «Хайдженик» и еще двух компаний. Об этом сообщили в Telegram-канале регулятора.

АО «Невская Косметика» приобретет 100% голосующих акций АО «Хайдженик» и АО «Олтекс С.А.» и 95,74468% в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест», заявили в ФАС.

«Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», — добавил регулятор.

«Хайдженик» на своем сайте называет себя крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании есть такие бренды, как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly.

В июне 2023 года сообщалось, что группа Kering Beauté приобрела парфюмерный дом Creed. Бренд Creed был основан в 1760 году Джеймсом Генри Кридом и являлся «крупнейшим глобальным независимым игроком на рынке высокой парфюмерии».

Ранее глава косметического бренда рассказал о «шоке» из-за пожара на складе Wildberries.

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