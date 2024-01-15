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Глава МВФ предупредила об угрозе для рабочих мест из-за ИИ

Глава МВФ Георгиева: ИИ может автоматизировать 40% мировых рабочих мест

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Depositphotos

Искусственный интеллект повлияет примерно на 40% рабочих мест в мире. Об этом заявила в своем блоге директор МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, развитые страны столкнутся с большими рисками от внедрения ИИ, чем развивающиеся. Примерно половина подверженных влиянию ИИ рабочих мест может получить выгоду от повышения производительности.

Для другой половины применение ИИ может привести к снижению спроса на труд, падению зарплат и замедлению найма персонала. В наиболее радикальных случаях некоторые профессии могут исчезнуть вовсе, добавила Георгиева.

Она призвала политиков противодействовать потенциальному неравенству и социальной напряженности из-за ИИ. Также необходимы программы переобучения уязвимых категорий работников и широкие социальные сети безопасности.

В марте 2023 года Goldman Sachs в своем докладе заявил, что из-за ИИ под угрозой может оказаться более 300 млн рабочих мест по всему миру.

Ранее лучшие модели ИИ оказались неспособны разобраться с базовыми правилами грамматики.

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