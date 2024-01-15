В России введена обязательная маркировка пива

С 15 января 2024 года обязательная маркировка алкогольной продукции распространяется в России на все виды упаковки пива и слабоалкогольных напитков, включая алюминиевые банки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее маркировка уже действовала в отношении напитков в кегах, стеклянных и пластиковых бутылках. Теперь же она стала обязательной и для продажи на разлив. С 15 января магазины и другие предприятия, торгующие пивом на разлив, должны передавать в систему маркировки данные о подключении оборудования и объемах продаж через кассовые аппараты.

По информации оператора системы «Честный знак», на данный момент в госсистеме маркировки зарегистрировано более 54,5 тыс. розничных участников рынка, реализующих пиво на разлив. Они подтвердили готовность к новому этапу маркировки.

Внедрение маркировки и прослеживаемости пивной продукции будет проводиться поэтапно до 2025 года. Следующий шаг — с 1 апреля 2024 года продавать кеговое пиво без маркировочного кода будет запрещено.

По словам руководителя направления подакцизных товаров в ЦРПТ Кирилла Волкова, уже сейчас фиксируется рост легального производства пива и слабоалкогольных напитков на 20,8%. А после введения прослеживаемости продаж ожидается аналогичная позитивная динамика во всей товаропроводящей цепочке.

Россия начала внедрять обязательную маркировку пива и слабоалкогольной продукции с 1 марта 2023 года. Производителям надлежало зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 апреля стартовала маркировка пива в кегах, с 1 октября — в стекле и пластике.

В начале декабря Валентина Матвиенко предложила ввести акцизы на медицинский спирт.

Ранее в России предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам.