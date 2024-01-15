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Стало известно число работников неформального сектора в РФ

В третьем квартале 2023 года в неформальном секторе трудились 14 млн работников

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2023 года число работников в неформальном секторе экономики в России выросло до 14,2 млн человек. Это составляет 19,1% от общей численности занятых. Об этом сообщает газета «Известия».

За год показатель увеличился почти на полмиллиона человек. В статистику неформальной занятости попадают те, кто работает в незарегистрированных компаниях или на предприятиях, а также самозанятые, не оформляющие свою деятельность официально. Речь идет о занятых в сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг, строительстве и других секторах, пишет издание.

По словам эксперта ЦСР Елены Хейфец, важно различать теневой и неформальный секторы. В неформальном секторе люди все равно платят налоги и сборы. Например, самозанятые уплачивают налог в 4% или 6% в зависимости от того, с населением или юрлицами они работают. В третьем квартале самозанятых насчитывалось 8,5 млн человек.

Основная причина роста неформальной занятости – развитие института самозанятости и увеличение числа работников, трудоустроенных у индивидуальных предпринимателей. Кроме того, влияют высокий уровень безработицы в ряде регионов и падение реальных доходов населения на фоне инфляции, отмечает газета.

По мнению экспертов, неформальный сектор имеет как положительные, так и отрицательные стороны для экономики. С одной стороны, он позволяет гражданам получать дополнительный заработок, а работодателям оптимизировать расходы на фонд оплаты труда. Это особенно актуально в условиях санкций и неопределенности.

В среднесрочной перспективе доля неформально занятых может продолжить рост за счет развития дистанционной занятости и распространения гибких форм трудовых отношений. При этом власти стремятся усилить контроль и стимулировать легализацию работников этого сектора, подытоживает издание.

На прошлой неделе работодателей предложили обязать предоставлять такси работникам ночных смен.

Ранее более половины опрошенных россиян признались, что хотят сменить работу.

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