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Эксперт рассказал, как конфликт в Йемене повлияет на российский нефтяной экспорт

Аналитик Родионов: блокада Красного моря приведет к срыву поставок нефти из РФ

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Армия обороны Израиля

Военная операция США и Великобритании в Йемене пока не оказала существенного влияния на мировой нефтяной рынок, однако в случае эскалации конфликта и перекрытия Красного моря для судоходства экспорт российской нефти может столкнуться с серьезными трудностями. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

По его словам, через Красное море идет до 80% морских поставок российской нефти и нефтепродуктов в страны Азии. Если этот путь окажется закрыт из-за военных действий, российским компаниям придется перенаправлять экспорт в обход Африки, что увеличит сроки доставки на 10-14 дней.

Эксперт отметил, что основные потери в случае перекрытия Красного моря понесут именно российские нефтяные компании. После введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС, этот маршрут стал для нас критически важен.

Кроме России пострадают и другие крупнейшие экспортеры нефти из региона -— Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия. А вот для США конфликт практически не имеет значения, отметил Родионов.

По его мнению, военные действия в Йемене вряд ли затянутся надолго, и уже в этом году судоходство через Красное море и объемы поставок российской нефти должны быть восстановлены.

До этого стало известно, что ЕC в 2023 году закупил рекордный объем нефти из Индии. Часть сырья могла быть российской.

Ранее аналитики Citi ухудшили прогноз по нефти Brent и предупредили о росте профицита сырья.

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