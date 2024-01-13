Сгоревший склад Wildberries в Шушарах отгружал почти десятую часть заказов компании

Со сгоревшего в Петербурге склада Wildberries отгружалось почти 9% всех заказов компании. Такую оценку привел сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин, сообщает РИА Новости.

«Доля всех заказов на Wildberries, сосредоточенных на этом складе, по данным статистики самого маркетплейса, — 8,7%, а это значимо», — заявил эксперт.

По мнению Бестугина, Шушары (район Петербурга, где расположен пострадавший от пожара объект) можно отнести к наиболее удобным и выгодным складам компании Wildberries в северо-западном регионе.

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел крупный пожар.

В МЧС сообщили, что от огня никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправной проводки.

Ранее стала известна предварительная сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Петербурге.