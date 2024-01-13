Wildberries оценивает размер ущерба от пожара на складе в Петербурге

Wildberries в настоящее время уточняет размер ущерба от пожара на складе в Шушарах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в Telegram-канале пресс-службы маркетплейса.

В сообщении говорится, что продавцы поврежденных или утраченных товаров получат компенсацию, а ущерб будет покрыт. Договоры с исполнителями на складах не будут расторгнуты. Также Wildberries повторит заказы покупателей при наличии товаров на маркетплейсе, а если аналоги поврежденных товаров будут отсутствовать, покупателям вернут деньги, следует из сообщения.

До этого в пресс-службе Wildberries сказали «Газете.Ru», что продавцы Wildberries получат компенсацию за сгоревшие товары, а покупателям вернут деньги.

Все, что нужно знать о пожаре на складе Wilberries в Шушарах — в нашем материале. По информации РИА Новости, это крупнейший пожар в российском ретейле.

Ранее ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили.